«الغوج» يتفقد مجمعي غوط الشعال وقرطبة بطرابلس

أجرى وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقدية شملت مجمع عيادات غوط الشعال ومجمع عيادات قرطبة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة لمتابعة أداء المرافق الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بشأن ضمان تقديم خدمات صحية فعّالة وآمنة تُلبّي احتياجات المواطنين.

واطّلع الدكتور الغوج، خلال الجولة التي رافقه فيها مديرو إدارات التفتيش والمتابعة، والشؤون الطبية، والخدمات الصحية بالمناطق، على سير العمل داخل المجمعين، ومستوى الخدمات المقدّمة على مدار الساعة وبكامل القدرة الاستيعابية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة داخل العاصمة طرابلس.

كما ناقش الوزير المكلّف مع مسؤولي المجمعين سبل تحسين بيئة العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه العناصر الطبية والطبية المساعدة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.