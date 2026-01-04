وزارة الصحة تتابع جاهزية مستشفى «الطويبية»

تفقد وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الغوج، مستشفى الطويبية القروي لمتابعة سير العمل خلال الفترة الليلية والاطلاع ميدانيًا على جاهزية المرفق الصحي واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الجولة تقييم أداء الأقسام المناوبة، والوقوف على أوضاع الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ومتابعة مدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إضافة إلى مراجعة آليات العمل المعتمدة خلال ساعات الليل لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وانتظام تقديم الخدمات الصحية.

وأكد محمد الغوج على ضرورة ضمان الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة داخل جميع المرافق الصحية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة دون انقطاع، ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.