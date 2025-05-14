«الغوج» يتفقد مستشفيات طرابلس ويؤكد جاهزية الخدمات الصحية

أجرى وكيل عام وزارة الصحة، المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات والمصحات الخاصة في العاصمة طرابلس، وذلك في إطار متابعة سير العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبدالحميد الدبيبة.

ورافق الدكتور الغوج في جولته كل من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ومندوب عن مركز طب الطوارئ والدعم، إلى جانب مديري إدارات التفتيش والمتابعة، والصيدلة والمستلزمات الطبية.

وشملت الجولة مستشفيات بوسليم للحوادث، الهضبة الخضراء، وطرابلس الجامعي، بالإضافة إلى عدد من المصحات الخاصة، حيث تم الوقوف على مستوى الأداء العام، وجاهزية الأقسام الطبية، وسلاسة توفير الأدوية والمستلزمات.

وخلال الزيارة، اطّلع وكيل الوزارة على التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل العراقيل وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور القطاع الصحي ضمن رؤية الحكومة لتقديم خدمات نوعية وآمنة تلبي تطلعات المواطنين.