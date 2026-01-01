الغوج يزور الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء لمتابعة سير العمل

قام وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، تزامنًا مع إجراء العملية رقم 50 لزراعة الكلى خلال عام 2025.

واطلع الدكتور الغوج خلال الزيارة على سير العمل داخل الهيئة، مؤكّدًا متابعة الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمرضى. وعقد اجتماعًا مع القائمين على الهيئة لتقييم جاهزية الفرق الطبية، بما يعزز استدامة برنامج زراعة الأعضاء ويُسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية.

وتُعد العملية رقم 50 التي أجريت هذا العام ضمن برنامج الهيئة خطوة بارزة في تعزيز قدرات القطاع الطبي الليبي في مجال زراعة الأعضاء، بعد أن نجحت الهيئة في تنفيذ سلسلة من العمليات التي أسهمت في تخفيف معاناة المرضى وتحسين جودة حياتهم.

الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا تشرف على جميع عمليات زراعة الأعضاء في ليبيا، وتعمل على تطوير الكفاءات الطبية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتنظيم البرامج التدريبية للفرق الطبية، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين للزراعة.