الغوج يشارك بمؤتمر «الصحة الواحدة» في تونس ويوجه دعوات لاجتماع طرابلس المقبل

شارك المكلّف بتسيير مهام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الغوج، في أعمال المؤتمر الإقليمي المنعقد في تونس يومي 14 و15 يونيو، تحت شعار “الصحة الواحدة”، بمشاركة وزراء ومسؤولين من عدد من الدول العربية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الغوج سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الصحة في كل من تونس، عُمان، الجزائر، الصومال، وفلسطين، حيث جرى بحث أوجه التعاون الصحي المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية، ومكافحة الأوبئة، وتعزيز النظم الصحية.

ووجّه الغوج خلال هذه اللقاءات دعوات رسمية إلى نظرائه لحضور الدورة المقبلة لاجتماع وزراء الصحة العرب، المقرّر عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة طرابلس، مؤكداً حرص ليبيا على تعزيز التنسيق العربي في المجالات الصحية وتبادل التجارب الناجحة.

هذا ويأتي مؤتمر “الصحة الواحدة” في سياق الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض المشتركة، والصحة البيئية، انطلاقاً من مبدأ “الصحة الواحدة” الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية كنهج تكاملي لمواجهة التحديات الصحية المعاصرة، وعلى رأسها الأوبئة العابرة للحدود وتغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات.

ويُعد هذا المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات بين وزارات الصحة والجهات البيئية والبيطرية في الدول العربية، بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستجابة للأزمات.