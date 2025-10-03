الغوج يشارك في مؤتمر صندوق التأمين الصحي العام ويشهد إطلاق خدمات رقمية جديدة

شارك وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، الخميس في المؤتمر الصحفي الذي نظمه صندوق التأمين الصحي العام بفندق كورنتيا في العاصمة طرابلس، والذي خُصص لاستعراض إنجازات الصندوق والإعلان عن تجاوز عدد الخدمات الطبية المقدمة حاجز 10 ملايين خدمة.

كما شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق منصة خدمة المشتركين، وبدء العمل رسميًا بـ نظام وكلاء التأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها.

وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم وكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس اتحاد المصحات الليبية، وممثل منظمة الصحة العالمية – مكتب ليبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمّين بالشأن الصحي.

وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصحة، وصندوق التأمين الصحي العام، ومنظمة الصحة العالمية، تهدف إلى رقمنة القطاع الصحي في ليبيا خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير نظم الرعاية الصحية في البلاد.