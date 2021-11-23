«الغويل»: التفاؤل يسود الليبيين بعد الانتهاء من الترشح للانتخابات

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سلامة الغويل، إن هناك حالة من التفاؤل تسود الشارع الليبي مع اجتياز المرحلة الأولى من الترتيب للانتخابات المقررة لها 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح الغويل في تصريح أنّ حالة التفاؤل ترجح إلى النجاح الجزئي للمفوضية الوطنية العليا الانتخابات بفتح المسار باب الترشح للانتخابات وتهيئة المجتمع للعملية الانتخابية.

وتابع الغويل أن هناك إرادة دولية حقيقية تستهدف نجاح العملية الانتخابية، مشيراً أنّ كل من يُعارض هذه الإرادة في موقف محرج، ومحل رفض محلي ودولي وشعبي.

الجدير بالذكر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن وصل عدد المترشحين للرئاسة إلى 98 مترشحا، معلنة تقدم أول امرأتين بملفيهما للترشح.