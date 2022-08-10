«الغويل»: الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته والمواطن يعيش حد الكفاف

قال زير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل إنّ الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، وأنّ المواطن يعيش حد الكفاف.

الغويل وفي تصريحات صحفية ذكر أنّه لم يأت الشخص المناسب لإنقاذ الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات والمصالحة الوطنية، وأنّه لم ينجح أحد في الوقوف على هموم المواطن بشكل استراتيجي يتناسب مع ثروات الدولة واحتياجات المواطن.

وتابع الغويل أنّه يتطلع إلى الوصول إلى توافق ليبي يمنع التدخلات في الشأن الليبي، معتبرا أنّ قطاع النفط يتأثر بالوضع الأمني، والانقسام السياسي، والصراع على النفوذ والسلطة.