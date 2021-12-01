الغويل: مستعدّون للتعاون الإقتصادي مع إيطاليا

قال وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في ليبيا سلامة الغويل إن ليبيا مستعدة للتعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات الاقتصادية، وإنّه بمجرد استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة، ستكون هناك فرص جديدة للإيطاليين والليبيين.

وأوضح الغويل بحسب وكالة نوفا الإيطالية، أنّ الليبيون يتحركون نحو السلام والاستقرار الداخلي لتحقيق أهداف التنموية التي يحتاجها الشعب الليبي.

وأضاف الغويل أنّهم منفتحون على التعاون مع الإيطاليين في مختلف المجالات الاقتصادية، وحماية سيادة واقتصاد البلدين وتحقيق تكاملهما.

وأكّد الغويل على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية والاستثمارات في قطاع البتروكيماويات.

وأشار الغويل إلى وجود العديد من الشركات الإيطالية التي حافظت على تواجدها في ليبيا يؤكد العلاقة الاقتصادية الكبيرة بين البلدين.