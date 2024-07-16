 الـ« برنابيو» يستعد لاستقبال مبابي

يستعد جمهور ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للاحتفال بالتعاقد مع النجم الفرنسي المهاجم كيليان مبابي، وذلك في التقديم الرسمي له، الثلاثاء، على ملعب «سانتياغو برنابيو».

ومن المتوقّع أن يحضر نحو 85 ألف شخص في ملعب النادي التاريخي، لمشاهدة الظهور الأوّل لمبابي أمام عددٍ كبيرٍ من الجماهير التي لا تزال تحتفل بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا 2024.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية، في حين أشارت تقارير إلى أن بعض المشجعين قد يعمدون إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها؛ للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

وسيوقّع مبابي (25 عاماً) عقده الجديد لمدة خمسة مواسم مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز قبل دخول الملعب في منتصف النهار لتحية الجماهير، ثم سيعقد مؤتمراً صحافياً.

وسيرتدي مبابي الرقم «9»، الذي بدأ بيعه الخميس الماضي في متاجر ريال مدريد التي تُغطّيها صورة النجم الجديد.

ولم يُخفِ المهاجم، الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي «كأس أوروبا 2024» على يد إسبانيا (1 – 2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين، لا سيما من قبل الرئيس بيريز مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

كما أن مبابي عاش فترة صعبة في الموسم الأخير مع سان جيرمان، وذلك عقب إعلانه قرار عدم تجديد عقده، معترفاً بشعوره بـ«التحرر والارتياح» لانتقاله إلى مدريد. قال في يونيو: «إنه حلمٌ تحقق. هذا هو النادي الذي لطالما حلمت بالوجود فيه». وأضاف: «أذهب هناك بحماس كبير وكثير من التواضع».

وسيشكّل مبابي، إلى جانب الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبدأ ريال موسمه في الدوري أمام مايوركا، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب «سانتياغو برنابيو» أمام بلد الوليد الصاعد في المرحلة الثانية.

وحسب الصحافة الإسبانية، سيحصل مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافي سنوياً، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيداً جداً عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان، والمقدّر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوباً بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ويتوقّع نادي العاصمة تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي (مثل عقود الرعاية، ومبيعات القمصان، وتذاكر المباريات).

ويأمل مبابي بدوره، أن يؤمّن له هذا الانتقال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه، وهو دوري الأبطال الذي تُوّج الريال به للمرة الـ15 بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في النسخة الماضية.

تتويجٌ قد يُعبّد الطريق أمامه للحصول على جائزة أفضل لاعبٍ في العالم وتحقيق أحد أهدافه في الحياة.