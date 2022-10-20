الـ23 من أكتوبر.. عطلة رسمية في ربوع ليبيا بمناسبة ذكرى التحرير

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بخصوص تحديد عطلة عيد التحرير التي ستكون الأحد المقبل الموافق لـ23 أكتوبر 2022 في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

ودعا الدبيبة في قراره رقم 458، القائمين على المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب حضور العاملين يوم العطلة إلى ضرورة حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010.

ويصادف الـ23 من أكتوبر الجاري الذكرى الـ11 لإعلان تحرير ليبيا من قبضة نظام القذافي الذي أطاحت به ثورة السابع عشر من فبراير، والتي تلت يوم مقتل معمر القذافي.

وكان رئيس المجلس الانتقالي سابقا مصطفى عبدالجليل قد أعلن من ساحة الكيش ببنغازي، في 23 أكتوبر 2011 تحرير كافة التراب الليبي.