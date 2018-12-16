الفاتيكان.. أقل دول العالم من حيث السكان

فتبلغ مساحة دولة الفاتيكان حوالي نصف كيلو متر مربع فقط، فدولة الفاتيكان تقع في قلب عاصمة روما في ايطاليا، وتحيط بالفاتيكان الأسوار من كل مكان والتي تفصلها عن روما وتحمي البابا من أي اعتداء، أما عن اللغة الرسمية في دولة الفاتيكان هي اللغة اللاتينية، كما ان اللغة الإيطالية أيضاً هي اللغة الثانية هناك فيتحدث سكان الفاتيكان اللغة الإيطالية وذلك لأنها دولة تقع في قلب ايطاليا، كما ان السكان هناك يتحدثون أيضاً اللغة الألمانية فهي ثالث لغة موجودة في الفاتيكان.

كانت الفاتيكان جزء من دولة إيطاليا وهي تقع على نهر التيبر، وقد ظلت كذلك حتى عام 1929م، فأصبحت دولة مستقلة عن إيطاليا وأصبح لها كيان مستقل، يقوم بإدارة الفاتيكان عدد كبير من الاكليروس ولكن يقف على راسهم القائد الروحي لهم وهو بابا الفاتيكان، كما ان الفاتيكان تضم أقدم جيش موجود على وجه الأرض والذي يعرف باسم الحرس السويسري، وقد تم تأسيسه في 22 يناير وقد كان في عام 1506م، وقد تم تكوينه وتأسيسه على يد القائد البابا بوليس الثاني.