«الفاتيكان» يدخل عصر التقشّف ويخفّض الرواتب

في الوقت الذي يواصل فيه البابا برنامج مستَهدف “العجز الصفري”، خفّض الفاتيكان رواتب “الكرادلة” الذين يرأسون مناصب عليا في “الكنيسة الكاثوليكية” في روما بنحو 10% أو 500 يورو، شهريا.

وقال ماكسيمينو كاباليرو ليدو، وهو رجل دين إسباني يرأس وزارة المالية في الفاتيكان في بيان: “إن الكرادلة لن يتلقوا بعد الآن مخصصات شهرية تستخدم عادة لتغطية تكاليف تعيين مساعدين شخصيين”، مضيقا: “إنه تصرف بناء على طلب “البابا فرنسيس” وإن التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل”.

هذا يتلقى “الكرادلة” في روما راتبا شهريا يقال أنه يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف يورو، نحو 4300 إلى 5400 دولار”.

وفي مارس 2021، وجه “فرنسيس” بخفض رواتب “الكرادلة” في روما 10%، كما بدأ في إلغاء دعم الإيجارات لهم وغيرهم من كبار المسؤولين في الفاتيكان في عام “2023.

وفي سبتمبر الماضي، دعا البابا فرنسيس، “الكرادلة الكاثوليك” إلى خفض الإنفاق غير الضروري للوصول إلى تحقيق هدف العجز الصفري في موازنة الفاتيكان.