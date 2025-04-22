أول صورة في نعشه.. الفاتيكان يعلن موعد جنازة «البابا فرنسيس»

وسط استعدادات رسمية وشعبية حاشدة لتوديع الحبر الأعظم الذي ترك أثرا عميقا وبصمة بارزة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أعلن “الفاتيكان”، “أن جنازة البابا فرنسيس ستقام السبت، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت روما”.
وفي بيان صادر عن مجمع الكرادلة، أوضح أن “مراسم وداع البابا الراحل ستبدأ صباح يوم الأربعاء، حيث يسجى جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس في روما، ليتاح للمصلين إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه”.
وأشار الفاتيكان إلى أنه “سيتم نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية سان بطرس في الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، 3 صباحا بالتوقيت الشرقي لأمريكا”.
وكان “اجتمع كرادلة الفاتيكان صباح اليوم الثلاثاء لتحديد الترتيبات النهائية، بما في ذلك إعلان “الكرسي الشاغر” وإدارة المرحلة الانتقالية، في قاعة سينودس بولس الحادي عشر في الفاتيكان لتحديد تاريخ وتفاصيل جنازة البابا فرنسيس”، وفقاً للفاتيكان.
وكجزء من العملية التي استمرت آلاف السنين لاختيار البابا الجديد، “يجب على الكرادلة المؤهلين، كبار مسؤولي الكنيسة الذين عينهم البابا من جميع أنحاء العالم، أن يجتمعوا من أجل الانتخابات التي يتم من خلالها اختيار خليفة فرنسيس. هناك حالياً 136 كاردينالا مؤهلا لكن 120 فقط يمكنهم المشاركة”.
وكانت “بدأت مراسم الجنازة الرسمية الأولية بعد تأكيد وفاته رسميا ووضع جثمانه في التابوت مساء الاثنين 21 أبريل، وأقيمت مراسم التأكد من الوفاة ووضع الجثمان في التابوت مساء 21 أبريل برئاسة الكاردينال كيفن فاريل، أمين سر الفاتيكان”.
وكان الراحل البابا فرنسيس، طلب تبسيط مراسم جنازته لتكون “جنازة راع وتلميذ للمسيح”، مع نقل جثمانه إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى بدلا من القديس بطرس، خلافا للتقاليد السابقة.
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