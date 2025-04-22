أول صورة في نعشه.. الفاتيكان يعلن موعد جنازة «البابا فرنسيس»

وسط استعدادات رسمية وشعبية حاشدة لتوديع الحبر الأعظم الذي ترك أثرا عميقا وبصمة بارزة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أعلن “الفاتيكان”، “أن جنازة البابا فرنسيس ستقام السبت، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت روما”.

وفي بيان صادر عن مجمع الكرادلة، أوضح أن “مراسم وداع البابا الراحل ستبدأ صباح يوم الأربعاء، حيث يسجى جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس في روما، ليتاح للمصلين إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه”.

وأشار الفاتيكان إلى أنه “سيتم نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية سان بطرس في الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، 3 صباحا بالتوقيت الشرقي لأمريكا”.

وكان “اجتمع كرادلة الفاتيكان صباح اليوم الثلاثاء لتحديد الترتيبات النهائية، بما في ذلك إعلان “الكرسي الشاغر” وإدارة المرحلة الانتقالية، في قاعة سينودس بولس الحادي عشر في الفاتيكان لتحديد تاريخ وتفاصيل جنازة البابا فرنسيس”، وفقاً للفاتيكان.

وكجزء من العملية التي استمرت آلاف السنين لاختيار البابا الجديد، “يجب على الكرادلة المؤهلين، كبار مسؤولي الكنيسة الذين عينهم البابا من جميع أنحاء العالم، أن يجتمعوا من أجل الانتخابات التي يتم من خلالها اختيار خليفة فرنسيس. هناك حالياً 136 كاردينالا مؤهلا لكن 120 فقط يمكنهم المشاركة”.

وكانت “بدأت مراسم الجنازة الرسمية الأولية بعد تأكيد وفاته رسميا ووضع جثمانه في التابوت مساء الاثنين 21 أبريل، وأقيمت مراسم التأكد من الوفاة ووضع الجثمان في التابوت مساء 21 أبريل برئاسة الكاردينال كيفن فاريل، أمين سر الفاتيكان”.

وكان الراحل البابا فرنسيس، طلب تبسيط مراسم جنازته لتكون “جنازة راع وتلميذ للمسيح”، مع نقل جثمانه إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى بدلا من القديس بطرس، خلافا للتقاليد السابقة.

Vatican releases images of Pope Francis in open coffin for Confirmation of the Death of the Pontiff ceremony https://t.co/peeDl1EXEQ pic.twitter.com/UxPrc6VKJz — New York Post (@nypost) April 22, 2025

BREAKING: The Vatican releases first images of Pope Francis in a casket as cardinals arrive to discuss his funeral and plan the conclave to elect his successor.

Follow AP's live updates.https://t.co/Lc7BuWuNHI pic.twitter.com/qGKxXYTgOq — The Associated Press (@AP) April 22, 2025

Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin, and Archbishop Edgar Peña Parra seal the doors of the papal apartment in the Apostolic Palace and the door to the apartment of the Casa Santa Marta, where the late Pope Francis lived.



The rite of the certification of death and… pic.twitter.com/PP6j4SbqPr — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025