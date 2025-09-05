الفاو: أسعار «الغذاء» العالمية تسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2023

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في أغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية، في مقابل تراجع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.

ووفقاً لأحدث بيانات المنظمة، فقد سجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة بـ130.0 نقطة في يوليو، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.9% على أساس سنوي.

ورغم هذا الارتفاع، يظل المؤشر أقل بنسبة 18.8% عن ذروته التاريخية التي سجلها في مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4% في أغسطس، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من خطط إندونيسيا لتوسيع استخدام زيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي.

كما ارتفعت أسعار زيوت دوار الشمس وبذور اللفت، في حين تراجعت أسعار زيت الصويا بسبب توقعات بوفرة المعروض العالمي.

في المقابل، انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 0.8% خلال أغسطس، مسجلة بذلك الانخفاض الشهري الخامس على التوالي.

وتراجعت أسعار القمح نتيجة وفرة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا، في حين ارتفعت أسعار الذرة بسبب زيادة الطلب الأمريكي على الإيثانول والأعلاف.

أما أسعار الأرز، فقد انخفضت بسبب هبوط أسعار الأرز الهندي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، نتيجة ضعف الروبية الهندية والمنافسة القوية بين المصدرين.

وسجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بالطلب القوي على لحم البقر في كل من الولايات المتحدة والصين.

كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام، بينما استقرت لحوم الخنزير وانخفضت أسعار الدواجن بفضل وفرة المعروض من البرازيل.

انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.3% في أغسطس، متأثرة بهبوط أسعار الزبد، الجبن، ومسحوق الحليب كامل الدسم نتيجة ضعف الطلب من الأسواق الآسيوية.

أما أسعار السكر فقد ارتفعت بنسبة 0.2% بعد خمسة أشهر من الانخفاض، بسبب مخاوف تتعلق بإنتاج قصب السكر في البرازيل وزيادة الطلب العالمي، وهو ما طغى على التوقعات بتحسن المحصول في الهند وتايلاند.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسياً عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

وعزت المنظمة هذه الزيادة إلى التوقعات بتحقيق إنتاج قياسي من الذرة في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، مدعوماً بتوسيع المساحات المزروعة. في المقابل، من المرجح أن يشهد الاتحاد الأوروبي تراجعاً في الإنتاج نتيجة الطقس الجاف وانخفاض غلة المحاصيل.