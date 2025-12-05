الفاو: أسعار «الغذاء» العالمية تهبط للشهر الثالث على التوالي

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية عالميًا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2025، بحسب بيان صادر الجمعة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، حيث سجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 125.1 نقطة، منخفضًا عن قراءة أكتوبر المعدلة البالغة 126.6 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير، وسط وفرة المعروض من معظم السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وأوضحت الفاو أن مؤشر أسعار الغذاء تراجع بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي، وحقق انخفاضًا حادًا بنسبة 21.9 بالمئة عن ذروته في مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي سببت موجة صدمات في الأسواق الغذائية العالمية.

وسجل مؤشر أسعار السكر هبوطًا قدره 5.9 بالمئة عن أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، متأثرًا بتوقعات وفرة المعروض عالميًا، في حين واصل مؤشر منتجات الألبان انخفاضه للشهر الخامس على التوالي (-3.1 بالمئة) نتيجة زيادة إنتاج الحليب وكميات التصدير المتاحة.

كما شهدت أسعار الزيوت النباتية تراجعًا بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر، مع هبوط معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي فاقم الانخفاض رغم مكاسب زيت الصويا. بينما انخفضت أسعار اللحوم 0.8 بالمئة، مع تراجع أسعار لحوم الخنزير والدواجن، فيما استقرت أسعار لحوم البقر بعد إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات البقر، ما حد من ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، مدعومًا بارتفاع أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين، والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، وارتفاع أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتأثر القطاع الزراعي بالطقس في أمريكا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، معززة ذلك بزيادة تقديرات إنتاج القمح، كما توقعت زيادة مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 لتصل إلى مستوى قياسي قدره 925.5 مليون طن، مدفوعة بزيادة مخزونات القمح في الصين والهند.