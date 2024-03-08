الفاو: أسعار الغذاء في العالم هي الأدنى منذ 2021

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن قراءتها الحالية لأسعار الغذاء في العالم، هي الأدنى منذ فبراير 2021.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية، انخفض في فبراير، للشهر السابع على التوالي، إذ بلغ في المتوسط 117.3 نقطة في فبراير، انخفاضا من 118.2 نقطة في الشهر السابق، أي تراجع بنسبة 0.7 بالمئة عن مستوى يناير الماضي.

وأشار تقرير “الفاو”، أن الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية تراجعت على أساس شهري، وسجّلت أسعار صادرات الذرة الانخفاض الأكبر، كما تراجعت الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة.

في المقابل، وحسب تقرير “الفاو”، شهدت الأسعار الدولية للحوم الدواجن الارتفاع الأكبر، تبعتها لحوم الأبقار، كما شهدت الأسعار العالمية للزبدة الارتفاع الأكبر، فيما استمرت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم بالارتفاع، ولكن بوتيرة بطيئة، بينما بقيت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم مستقرة، وارتفعت أسعار السكر للشهر الثاني على التوالي.