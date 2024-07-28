«الفراعنة» يضعون قدما في ربع نهائي أولمبياد باريس

وضع منتخب مصر الأولمبي قدما في ربع نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم بعد الفوز على أوزبكستان، أمس السبت.



وانتصر منتخب مصر على أوزبكستان بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا بوجوار بمدينة نانت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وأصبح منتخب مصر الأولمبي على أعتاب التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس بعدما حصد 4 نقاط في الجولتين الأولى والثانية.



ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقطة بعد الفوز على أوزبكستان 2-1، والدومينيكان بنتيجة 3-1.



ويأتي منتخب مصر الأولمبي وصيفا برصيد 4 نقاط بعد التعادل السلبي أمام الدومينيكان ثم الفوز على أوزبكستان بنتيجة 1-0.



ويختتم منتخب مصر الأولمبي منافساته في دور المجموعات بأولمبياد باريس بمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل