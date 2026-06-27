إنجاز تاريخي.. مصر تتأهل إلى دور الـ«32» في كأس العالم

تأهل منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد تعادله مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرته في المونديال.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكراً عبر اللاعب محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، جاءت عقب تسديدة من قائد المنتخب محمد صلاح وتصدي دفاعي غير مكتمل، ليضعها بقوة في الشباك الإيرانية ويمنح “الفراعنة” تقدماً مبكراً.

وشهدت الدقيقة التاسعة لحظة حاسمة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب إيران إثر خطأ على المدافع محمد عبد المنعم، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تألق بشكل لافت وتصدى لتسديدة المهاجم مهدي طارمي، محافظاً على تقدم المنتخب المصري في واحدة من أبرز لقطات اللقاء.

ومع استمرار الضغط الإيراني، تمكن المنتخب الإيراني من إدراك التعادل بعدما ارتدت كرة من الحارس مصطفى شوبير داخل منطقة الجزاء، ليقتنص رامين رضائيان الفرصة ويضعها في الشباك معلناً هدف التعادل.

وتعرض المنتخب المصري لعدة ضربات خلال اللقاء، بعدما غادر المدافع محمد عبد المنعم أرضية الملعب مصاباً خلال الشوط الأول، قبل أن يخرج قائد المنتخب محمد صلاح مصاباً في الشوط الثاني، كما تعرض أحمد فتوح لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم الضغط الكبير من المنتخب الإيراني في المراحل الأخيرة، نجح المنتخب المصري في الحفاظ على النتيجة والخروج بنقطة حاسمة ضمنت له بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويُعد هذا التأهل إنجازاً تاريخياً للكرة المصرية، حيث نجح “الفراعنة” للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم في تجاوز دور المجموعات.

وسبق لمنتخب مصر المشاركة في نسخ 1934 و1990 و2018، لكنه ودّع البطولة من الدور الأول في جميع تلك المشاركات، قبل أن ينجح في نسخة 2026 في كسر هذا السجل وبلوغ الأدوار الإقصائية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأسترالي في الدور المقبل، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة.