الفرصة الاخيرة.. دعوات لإصلاح النظام التجاري العالمي!

دعت منظمة التجارة العالمية إلى إصلاح النظام التجاري العالمي، رغم أنه من غير المتوقّع تحقيق أي تقدم يُذكر بسبب خلافات عديدة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا في مستهلّ اليوم الأول من للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المنعقد في أبوظبي، ينبغي على المجتمع الدولي أن ينخرط في تعاون أكبر وإصلاح النظام التجاري العالمي.

ورأت أن العالم اليوم مكان أصعب للعيش فيه مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين في آخر مرة التقى فيها وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وفق “فرانس برس”.

وذكرت أوكونجو-إيوالا أن التوترات تصاعدت بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.

حذرت من ظهور مؤشرات على “تشرذم” في الاقتصاد العالمي الذي تهدّده التوترات الجيوسياسية، مشيرةً إلى أنها ترجّح أن يكون حجم التجارة العالمية لعام 2023 أقلّ من توقّعات المنظمة التي أُعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعا وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إلى أن يكون هذا المؤتمر “منصة انطلاق… لإصلاح منظمة التجارة العالمية”.

ويعتبر هذا المؤتمر الوزاري آخر فرصة لتحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الصدد قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي من المحتمل أن يفوز فيها دونالد ترامب.

ومن المحتمل أن يحرز وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة تقدمًا في مسألة تسهيل المساعدات للدول النامية.

ويأتي ذلك غداة إعلان 120 دولة ومنطقة أعضاء في المنظمة عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى تسهيل الاستثمارات في الدول النامية من خلال تحسين الشفافية وإزالة العقبات البيروقراطية.