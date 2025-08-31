الفرعون المصري يتأهب لتحطيم أرقام جديدة أمام أرسنال

يستعد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لخوض مواجهة قوية أمام أرسنال، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لـ”الفرعون المصري” الساعي لتحقيق أرقام قياسية جديدة تخلد اسمه أكثر في تاريخ البريميرليغ.

ويحتضن ملعب “أنفيلد” المواجهة المنتظرة بين ليفربول وأرسنال، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الريدز لظهور صلاح المعتاد في المباريات الكبرى.

ويدخل صلاح اللقاء وهو متساوٍ مع أندي كول في المركز الرابع ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ برصيد 187 هدفًا، ويحتاج لهدف واحد فقط للانفراد بهذا المركز، والاقتراب من الثلاثي المتصدر: آلان شيرر، واين روني، وهاري كين.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، سجل صلاح 10 أهداف ضد أرسنال بقميص ليفربول، وهدفًا واحدًا بقميص تشيلسي، ليكون على بعد هدف من معادلة زميله السابق روبرتو فيرمينو كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً في شباك “المدفعجية” (11 هدفًا).

كما أن تسجيل هاتريك في مباراة اليوم، سيمنح صلاح رقمًا استثنائيًا، حيث سيعادل رقم هاري كين كأكثر اللاعبين تسجيلاً أمام أرسنال في الدوري (14 هدفًا).

وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لصلاح أمام دفاع أرسنال القوي بقيادة ويليام ساليبا، حيث يتطلع عشاق ليفربول إلى أن يكون نجمهم الأول في الموعد، ويقود الفريق نحو انتصار ثمين في صراع الصدارة.

كل الأنظار ستكون موجهة نحو أنفيلد، حيث يُنتظر أن يضيف محمد صلاح صفحة جديدة إلى سجله الذهبي في كرة القدم الإنجليزية.