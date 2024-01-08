الفرع البلدي جنوب الأبيار يتسلم مضخات مياه جديدة

سلمت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، الفرع البلدي جنوب بلدية الأبيار ومنطقة المقزحة مضخات مياه جديدة، لتعزيز قدرات البلديات في توفير المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي للمواطنين.

ونقلت وكالة الانباء الليبية عن عميد بلدية الأبيار قوله، إن هذه المضخات الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات البلدية في توفير المياه وتقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع.

وتهدف المضخات الجديدة إلى تحسين نظام المياه في المنطقة وتوفير المياه النظيفة للسكان، وستساهم في زيادة الكفاءة وتحسين توزيع المياه، وبالتالي تلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.