الفرقة 98 الإسرائيلية بدأت عمليات في لبنان مع استمرار الغارات على البلدات الجنوبية(فيديو)

بالتزامن مع إعلان الجديش الإسرائيلي بدء عملية برية ضد أهداف لـ “حزب الله” في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان، تتعرض قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق في لبنان طوال ليل الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء لقصف مدفعي إسرائيلي.

إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 للمظليين وقوات الإنزال بدأت عمليات موجهة في جنوب لبنان، ونشر مقطع مصورا لاستعداد قواته للدخول إلى لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه “في الأسابيع الأخيرة، استعد جنود الفرقة 98، بمن فيهم جنود من المظليين والكوماندوز واللواء السابع، لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت الليلة الماضية (الاثنين)”.

وذكر أنه “خلال هذه الأسابيع تمت الموافقة على الخطط وتدريب الجنود في الساحة الشمالية. وبعد أشهر عديدة من العمل في قطاع غزة، حيث اكتسب جنود الفرقة المهارات والخبرة العملياتية، انتقلوا شمالا ويعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى لـ”حزب الله” في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو أمس بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وبشكل موجه بدقة في الضاحية الجنوبية في بيروت على عدد من مواقع إنتاج الأسلحة وبنى العسكرية الأخرى التابعة لحزب الله”.

وليل أمس الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية وأدت إلى تدمير مشروعين سكنيين يضمان عدد كبير من الأبنية.

وبالتزامن، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج والأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب. وأغار الطيران المسيّر ليلا على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما أدى إلى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

واستهدف حي البركة في بلدة قانا بغارة، بالإضافة إلى غارة على منازل في بلدة القليلة، مع استمرار التحليق الاستطلاعي والمسّير والحربي خلال الساعات الماضية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

كما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي منذ ليل أمس، على سهل مرجعيون، الخيام، كفركلا، الوزاني، ومجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي وباتجاه ديرميماس.

وفي وقت سابق وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا ‏إلى جميع السكان المتواجدين في عدد من المباني في أحياء الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، وطالبهم بإخلائها فورا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ “حزب الله” في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.