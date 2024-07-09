الفرق الطبية بالغيران تشرع في منح اللقاحات الأساسية لطلاب المدارس

شرعت الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحي الغيران التابع لإدارة الخدمات الصحية ببلدية حي الأندلس، في منح اللقاحات الأساسية لطلاب المدارس المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، وفق جدول التطعيمات الوطني.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية للعام الدراسي الجديد، عن طريق إجراء كشوفات طبية للأطفال المستجدين بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، عن الصحة العامة، والنظر، والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن.

وبحسب جدول التطعيمات الوطني، فإن الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو من هم في سن 6 سنوات، هي الطعم الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت ADACEL POLIO (TDap+ipv).

شرعت الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحي الغيران التابع لإدارة الخدمات الصحية حي الأندلس، في منح اللقاحات الأساسية … تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤