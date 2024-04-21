الفرق الفنية تقوم بأعمال صيانة في محطة كهرباء الزاوية

أنهت الفرق الفنية المراحل الأخيرة لفك المصفي رقم (1) بالكامل للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، بعد الشروع في صيانته.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان على حسابها في “فيسبوك” أنه بعد انهاء عمليات الصيانة ستجري أعمال التركيب من قبل فريق فنيي شركة “ألجيك” بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة، وذلك ضمن مشروع صيانة مصفيات مدخل مياه البحر للوحدات البخارية بالمحطة.

ويأتي المشروع في إطار جهود مجلس إدارة الشركة لتجديد وصيانة وحدات التوليد على مستوى المناطق، دعمًا للشبكة للحفاظ على نمط عطائها وإطالة عمرها التشغيلي.