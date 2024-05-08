الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا

أقر الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا في نسخة العام القادم من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلت العديد من الوسائل الإعلامية أن “منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ستكون مسرحا لعدد أكبر من الفرق المشاركة من 32 إلى 36 مقعدا”.

وتقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد، 29 أغسطس 2024 على أن تبدأ المباريات 17 سبتمبر من العام الجاري.

وبالنسبة للفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025، فهي:

إنجلترا: ضمن من الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركة كل من أرسنال، مانشستر سيتي وليفربول المشاركة بدوري أبطال أوروبا، ولا يزال المركز الرابع يدور بين أستون فيلا وتوتنهام.

إسبانيا: حسمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا بطاقات تأهلها إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول 3 مراكز في الدوري الإسباني، بينما لم تحسم هوية صاحب المركز الرابع بعد.

إيطاليا: تأهل كل من إنتر وجاره ميلان بشكل رسمي، وينتظر أن تشارك 3 أندية أخرى من الكالتشيو في البطولة، بعدما تأكد حصول إيطاليا على مقعد خامس في الموسم المقبل، بفضل تصدر أندية الدوري الإيطالي لأفضل أداء أوروبي هذا الموسم.

ألمانيا: تأهلت 5 فرق إلى دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، وهي باير ليفركوزن، بايرن ميونخ، شتوتغارت، لايبزيغ وبوروسيا دورتموند، حيث حصل البوندسليغا أيضا على مقعد إضافي بعد أن حل ثانيا خلف إيطاليا كأفضل أداء أوروبي.

فرنسا: تأهل كل من باريس سان جيرمان البطل ووصيفه موناكو بشكل رسمي، وحصل “الليغ 1” على مقعد ثالث في النسخة الجديدة، بعد أن حل خامسا في التصنيف العالمي، ولا يزال هذا المقعد غير محسوم بين ستاد بريست وليل.

هولندا: حجز بطل ووصيف الدوري الهولندي المقعدين المباشرين وهما آيندهوفن وفينورد، على الترتيب.

البرتغال: حجز بطل الدوري البرتغالي المقعد المباشر لدوري أبطال أوروبا وهو سبورتنغ لشبونة، وبالنسبة إلى بلجيكا وتركيا والتشيك، لم يتحدد بطل الدوري بعد.

ووفق النظام الجديد، سيتم تقسيم الفرق على النحو التالي:

32 فريقا تتأهل وفقا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:

– مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا (حاليا الدوري الفرنسي).

– مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر “مسار الأبطال” من 4 إلى 5، بحسب قناة روسيا اليوم.

– مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق “2023-2024″، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان (الإيطالي والألماني).