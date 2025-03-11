الفرنسي «ديديه جوميز» ينهي مشواره مع نادي «الأهلي طرابلس»

أعلن نادي “الأهلي طرابلس”، رسمياً، “عن فسخ التعاقد بالتراضي مع المدير الفني الفرنسي “ديديه جوميز”، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي استمرّت فترة توليه قيادة الإدارة الفنية للنادي الأهلي ثلات أشهر فقط”.

هذا و”تعرض المدير الفني لانتقادات حادة عقب النتائج السلبية للفريق، والتي كان آخرها تعادل إيجابي أمام فريق “الظهرة”، بأداء باهت لا يحقق تطلعات وآمال جماهيره ومجلس إدارته”.

ووفق النادي، “تولى مساعد المدرب “رضا عطية” رسمياً مهمة الإشراف على تدريب الفريق مؤقتاً إلى حين الانتهاء من التعاقد مع مدرب جديد، حيث بدأ مدير الكرة المصري “الهادي خشبة” في فتح تواصلات مع عدة مدربين عرب، أبرزهم “حسام البدري ونبيل معلول”، حيث ستكون الساعات القادمة ربما حاسمة لهذا الملف”.