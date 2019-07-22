الفريق الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب يصل إلى قاعدة مصراتة الجوية

هبطت بقاعدة مصراتة الجوية السبت الماضي الطائرة «USAF» والتي تحمل على متنها الفريق الأمريكي المتعاون مع المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب.

حيث عادت الطائرة إلى ليبيا بعد غياب دام لثلاثة أشهر بسبب خروج الفريق الأمريكي فور بدء عناصر حفتر عدوانهم على طرابلس، في إشارة لاستمرار اعتراف الحكومة الأمريكية بالسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي.

هذا وأكدت مصادر صحفية أن الفريق الأمريكي الذي غادر البلاد قبل ثلاثة أشهر أبلغ الرئاسي بأنه سيعود للعمل من مصراتة وطرابلس لاستمرار التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، موضحةً أن الشريك الوحيد لواشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب في ليبيا هو حكومة الوفاق.

وتأتي عودة طائرة الفريق الأمريكي إلى مصراتة بالتزامن مع الأنباء المتداولة حول عزم فرنسا والإمارات ومصر دعم حفتر في عدوان جديد على العاصمة.