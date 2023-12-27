الفريق الحكومي للطوارئ يبحث خطة إعادة إعمار درنة

بحث وزير الحكم المحلي _رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” مع منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “جورجيت غانيون”، والوفد المرافق لها، تطورات عمليات التعافي وخطة إعادة إعمار مدينة درنة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن التومي عرض خلال اللقاء، مستجدات ترتيبات الحكومة وخطواتها في إطار عمليات التعافي والتهيئة لمرحلة إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك والتنسيق والتواصل الدائم والفعال مع الشركاء الدوليين، لضمان وضع وتنفيذ خطة رصينة لإعادة الإعمار تكون مبنية على معلومات دقيقة وشاملة، بحيث تكرس فيها كل التقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في تقييم الأضرار والتخطيط لمرحلة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الحكومة والشركاء الدوليين، لضمان تقديم الدعم الفوري والفعال للمتضررين وإعادة إعمار المناطق المتأثرة.