الفريق الشريف: خطوتنا التالية تحرير جنوب طرابلس وترهونة

أفاد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد علي الشريف، اليوم الاثنين، بأن الاستعدادات جارية لتحرير مناطق جنوب العاصمة طرابلس وترهونة، كخطوة تالية عقب تحرير قاعدة الوطية الجوية.

وأكد الفريق الشريف في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” تحرير قاعدة الوطية بالكامل من عناصر خليفة حفتر صباح الإثنين.

وأضاف أن قوات بركان الغضب تستعد بعد الوطية لتحرير جنوب طرابلس وترهونة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت قوات بركان الغضب بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحرير قاعدة الوطية العسكرية بالكامل من مسلحي حفتر ومرتزقته وانضمامها إلى المدن المحررة في الساحل الغربي.

من جانبه أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

وتعد قاعدة الوطية؛ آخر تمركز عسكري مهم تملكه عناصر حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية.

كما تعد قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كيلو مترا أكبر قاعدة عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7000 عسكري والوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية فقط، وكان الأمريكيون قد شيدوها عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر ذات أهمية كبيرة حيث تتمكن القوات المسيطرة عليها من تنفيذ ضربات جوية على محاور القتال جنوب العاصمة وضرب أهداف عسكرية حتى على الحدود مع تونس والجزائر، إضافة إلى كونها تمتلك تحصينات عسكرية كبيرة بالمنطقة المحيطة بها من ناحية التضاريس والجغرافيا.