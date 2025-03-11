الفريق الطبي السعودي ينقذ حياة عشرات الوافدين إلى «المسجد النبوي»

أعلن “تجمع المدينة المنورة الصحي”، في السعودية، “إنقاذ حياة 20 شخصا بعد تعرضهم لتوقف تام في القلب خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة”.

بحسب وكالة “واس”، ذكر “التجمع”، أن “الفرق الطبية في المنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف تمكنت من إنقاذ حياة 20 زائرا من 9 جنسيات مختلفة”، موضحا أن عمليات الإنقاذ تمت “بفضل الاستجابة السريعة والتدخل الطبي الفوري”.

هذا “ويتزايد الإقبال على المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر رمضان، وكذلك على المسجد الحرام في مكة”.

وأول أمس، قال الهلال الأحمر السعودي، “إن 2088 متطوعا ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمة الإسعافية في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء”, مشيرا إلى “أن استقبال 4009 بلاغات في منطقة المدينة المنورة، تجاوبت معها الفرق الإسعافية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان”، وأوضح أن “الفرق الإسعافية عالجت بالموقع 2246 مريضا، بينما نُقل 1213 مريضا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم إلى المنشآت الطبية المختلفة”.