الفريق الطبي السلوفاكي يواصل استقبال حالات ضمور العضلات

يواصل الفريق الطبي السلوفاكي المختص في العلاج الطبيعي، علاج الحالات المرضية من مختلف المدن، وخاصة حالات ضمور العضلات، وذلك في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الحوادث أبوسليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات حكومة الوحدة الوطنية، لتشغيل مركز صحي متوقف منذ عام 2011، وذلك في إطار خطة توطين العلاج بالداخل في ملف ضمور العضلات.

وفي السياق ذاته، أقام مركز بنغازي الطبي الإمتحان الكتابي في تخصص طب الأطفال بإدارة التدريب والتطوير بمركز بنغازي الطبي، حيث بلغ عدد الممتحنين 90 طبيبا وطبيبة.