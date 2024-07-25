«الفزاني» وسفير تونس يتفقان على تفعيل السياحة البينية وتسهيل حركة السائحين

استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصرالدين ميلاد الفزاني، بمكتبه بديوان الوزارة سفير الجمهورية التونسية لدي ليبيا الأسعد عجيلي، والوفد المرافق له .

وتضمن اللقاء طرح عدة نقاط مهمة أبرزها اتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في برنامج التدريب والتأهيل وكذلك المعارض والمهرجانات وغيرها من المجالات التي تسهم في صناعة السياحة بالبلدين.

واتفق الطرفان على التنسيق لعقد جلسة عمل بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية على مستوى الوزراء بالبلدين لوضع الخطط التي من شأنها المساهمة في تنشيط قطاع السياحة والصناعات التقليدية، مما سيسهم في استفادة البلدين من التطور السياحي في الشرق الأوسط.

كما أكد الجانبان على تذليل الصعاب وتحسين مستوى الخدمات بالمنافذ البرية ذهيبة ورأس جدير ووضع حلول تسهم في تفعيل السياحة البينية أبرزها تسهيل حركة السواح بين البلدين.