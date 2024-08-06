«الفزاني» يبحث مع سفير باكستان التعاون في مجال السياحة

استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية نصر الدين الفزاني، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سعادة جمهورية باكستان الإسلامية اللواء انجوم عنايت، والوفد المرافق.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التواصل بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة السياحة الباكستانية، وآليات التعاون في مجال الاستثمار السياحي.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية على أهمية إتاحة الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وتنظيم برامج مشتركة والاستفادة من تجربة باكستان الرائدة، خاصة في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية.

وفي ختام اللقاء، أثنى سفير باكستان على دور وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تعزيز التعاون بين البلدين، باعتبار السياحة أداة للتواصل وتقارب الثقافات، وتنطوي على رسالة الأمل والسلام بين الشعوب والمجتمعات، معبرا عن ترحيبه بالمبادرات الرامية إلى دعم السياحة في البلدين الصديقين.