الفساد واختلاس الأموال.. يودي بمسؤولين في المصرف التجاري في السجن

أحالت النيابة العامة بمكتب النائب العام مدير فرع مصرف التجاري الوطني العزيزية ومساعده وعددا من العاملين بالمصرف إلى القضاء، بعد حبسهم احتياطيا.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أنّ إحالة المتّهمين إلى القضاء وحبسهم احتياطيا جاء على خلفية اتهامات وجّهت للمسؤولين باختلاس 558 ألف دينار من 40 حساباً يخص زبائن المصرف.

وذكر مكتب النائب العام أنّ المتهمين قاموا بسحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة من طرف المصرف.

يذكر أنّ مكتب النائب العام أصدر مؤخرا عدّة قرارات سجن بحق مسؤولين في الدولة بتهم فساد وتزوير والإضرار بالمال العام، ومن بين المسجونين دبلوماسيين في الخارج.