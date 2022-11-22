الفساد والكسب غير المشروع.. يدفع عميد بلدية الشقيقة السابق وراء القضبان

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس عميد بلدية الشقيقة السابق احتياطيا على ذمة التحقيق، جراء إساءة إدارة المبالغ المالية المخصصة للبلدية لغرض مجابهة وباء كورونا.

وأوضح مكتب النائب العام أن عميد البلدية السابق تعمد صرف المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته في غير الوجه المخصص لها؛ إلى إحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلمه معدات العمل الطبي ومستلزماته.

وتابع مكتب النائب العام أن عمليات التدقيق كشفت عن استحواذ عميد البلدية السابق على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة الوباء.

وكشف مكتب النائب العام أن عمليات التحقيق أظهرت استئثار العميد السابق بالحصص المخصصة للفلاحين من سماد اليوريا، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرر لدعم مستحقيها.

وأضاف مكتب النائب العام أن العميد السابق تربح بطريقة غير مشروعة، بتصرفه في كميات الإسمنت المخصصة لبناء أحد المساجد في البلدية.