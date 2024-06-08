الفصائل العراقية تجدد استهدافها إسرائيل

استهدفت “فصائل عراقية مسلحة”، فجر اليوم السبت، هدفا “حيويا” جديدا في إسرائيل ردا على استمرار الحرب في قطاع غزة.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 8-6-2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا داخل أراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل”.

هذا وعرضت فصائل عراقية مسلحة قبل أيام “مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير نحو هدف حيوي إسرائيلي في سواحل البحر الميت”.

هذا وتشن هذه الفصائل المسلحة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد أمريكية في سوريا كما تستهدف نقاطا في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.