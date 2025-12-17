الفضة تتجاوز 66 دولاراً لأول مرة بالتاريخ.. ماذا عن الذهب؟

قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من ثلاثة بالمئة، مسجلة مستوى قياسياً جديداً عند 66.14 دولار للأونصة قبل أن تتراجع بشكل طفيف لاحقاً.

وسجل الذهب مكاسب مستمرة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر نوفمبر، الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 4.4 بالمئة.

وأدى ضعف الدولار الأميركي إلى تعزيز جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، ما دعم أيضًا توجهات المستثمرين نحو المعادن الثمينة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4318.37 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي إلى 4347.10 دولار للأونصة.

ويعزو خبراء السوق ارتفاع الفضة والذهب إلى التوقعات باستمرار تخفيض أسعار الفائدة الأميركية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام، فيما فُسرت تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، على أنها أقل تشدداً من المتوقع.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق خفضين إضافيين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال عام 2026، ما يعزز الطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفيدرالي لمراقبة التضخم.