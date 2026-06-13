بمشاركة وفودٍ من آسيا وإفريقيا.. بنغازي تستضيف حدثاً برلمانياً دولياً

تتواصل الاستعدادات في مدينة بنغازي لاستضافة أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، المقرر انعقاده يومي 15 و16 يونيو الجاري، وسط توافد الوفود البرلمانية المشاركة من مختلف دول قارتي آسيا وأفريقيا.

ورحب رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل بالوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر، مؤكداً أن انعقاد هذا الحدث في مدينة بنغازي يمثل محطةً مهمةً في مسيرة التعاون البرلماني المشترك بين الدول الآسيوية والأفريقية، ويعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها المدينة على صعيد استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأوضح الفضيل أن المؤتمر يشكل منصةً لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات بين البرلمانات وتطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن اختيار بنغازي لاستضافة المؤتمر يأتي في ظل ما تشهده المدينة من تطور عمراني وتنموي شمل البنية التحتية والطرق والمرافق الخدمية والمشروعات الحيوية، الأمر الذي يعكس مستوى الاستقرار وقدرة المدينة على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.

وأضاف أن الوفود المشاركة ستتاح لها فرصة الاطلاع على مشاريع الإعمار والتنمية التي تشهدها بنغازي، والتي تعكس جهود الليبيين في البناء والتطوير وتعزيز الاستقرار.

وفي السياق ذاته، استقبلت مدينة بنغازي عضو البرلمان الأفريقي سعيد إبراهيم، الذي وصل إلى مطار بنينا الدولي للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير إدارة المراسم والتشريفات بديوان مجلس النواب علي الشامي، وذلك ضمن سلسلة وصول الوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر.

وأكد مجلس النواب أن المؤتمر سيشهد مشاركة وفود وممثلين عن عدد من البرلمانات والمؤسسات البرلمانية من دول آسيا وأفريقيا، في إطار تعزيز الشراكة البرلمانية وتبادل الخبرات ودعم مسارات التنمية والاستقرار بين الدول الأعضاء.

هذا ويُعد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي إحدى المنصات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في القارتين، من خلال مناقشة القضايا المشتركة وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية ودعم مبادرات التنمية والاستقرار.

وتكتسب استضافة بنغازي للمؤتمر أهمية خاصة في ظل سعي ليبيا إلى تعزيز حضورها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.