الفضيل: رسالة مصرف ليبيا المركزي تعكس استياءً من تعاطي البرلمان مع الملف المالي

قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل إن مصرف ليبيا المركزي وجّه رسالة غير مباشرة إلى لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عبّر من خلالها عن استيائه من آليات التعاطي مع الشأن المالي في البرلمان، واصفًا ما يجري بأنه لا يرقى إلى مستوى العمل المؤسسي.

وأوضح الفضيل أن الرسالة الضمنية التي حملها موقف المصرف المركزي، تعكس رفضًا ضمنيًا لتقديم مقترح ميزانية بعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية، مع طلب الرد من جهة سيادية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهو ما اعتبره مؤشراً على الارتجال في إدارة الملف المالي.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب قد يُسهم في خلق حالة من عدم اليقين النقدي، ويؤثر سلبًا على استقرار الدينار الليبي، محذرًا من انعكاسات مثل هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني.

ودعا الفضيل إلى ضرورة العودة إلى العمل المالي المؤسسي، بما يضمن الانضباط في الإنفاق والتخطيط، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.