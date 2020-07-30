الفلبين.. اعتماد أول أيام عيد الأضحى المُبارك عطلة رسمية

أعلنت الفلبين، اليوم الخميس، اعتماد اليوم الأول من عيد الأضحى عطلة رسمية في عموم البلاد.

وأفاد بيان لمكتب الرئاسة، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي، وقع تعديلا تشريعيا يصبح بموجبه اليوم الأول من عيد الأضحى عطلة رسمية في عموم البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن البيان، أن التعديل سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 يوليو الجاري.

وأشار البيان إلى أن دوتيرتي، تبنى التعديل المشار إليه بناء على توصية لجنة مسلمي الفلبين.

يُشار إلى أن المسلمين في الفلبين يُشكلون حوالي 10% من سكان الفلبين الذين تجاوز عددهم 106 ملايين نسمة.