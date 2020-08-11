الفلبين.. الرئيس الفلبيني يُبدي استعداده للمشاركة بتجربة لقاح كورونا

تعتبر الفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

حيث أشاد الرئيس الفلبيني “رودريجو دوتيرتي” بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، وذلك فيما رحب بعرض روسي لإمداد “مانيلا” باللقاح قائلا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وعبرت روسيا عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، عن “دوتيرتي” قوله، في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية: “سأبلغ الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بأنني أثق كثيرا في دراساتكم لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا”.

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض “دوتيرتي” أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلا “يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة”.

وقال مكتبه يوم الثلاثاء إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.