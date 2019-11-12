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الفلسطينيون ينتقمون لاغتيال قيادي بارز وإسرائيل ترد بقصف قطاع غزة

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2019 - 15:47
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كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم الثلاثاء في قطاع غزة نتيجة قصف جوي.

حيث قال الجيش أن طيرانه استهدف شخصين على دراجة نارية في شمال القطاع، بادعاء أنهما ناشطان في الجهاد الإسلامي كانا في طريقهما لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول قتيل آخر، وعدد من الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

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هذا وشيع الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، بمشاركة مختلف قيادات الفصائل الفلسطينية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما يزيد عن 100 صاروخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة، وحتى غوش دان جنوبي تل أبيب، وذلك رداً على اغتيال أبو العطا، فيما أعترضت القبة الحديدية 20 صاروخاً.

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