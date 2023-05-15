الفلسطينيون يُحيون في طرابلس الذكرى 75 للنكبة

أحيت السفارة الفلسطينية بطرابلس، اليوم الذكرى الـ75 للنكبة تحت شعار (معا لدعم مسيرة العودة).

وحضر فعاليات الذكرى السفير الفلسطيني محمد رحال ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية طورمال ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتخلل الذكرى عرض مرئي وثق أبشع الجرائم والتنكيل التي مارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني بالإضافة الى معرض من الصور حول طرق المقاومة التي يواجه بها المقاومون الاحتلال الصهيوني.

كما تتضمن الذكرى جلسة حوارية تتناول عدة محاور أهمها فقرة الاحرار في سجون الاحتلال بالإضافة الى رسم هادف حول أسلوب المقاومة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وذكرى النكبة الذي يُصادف 15 مايو من كل عام هو يوم إحياء الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير، واتُّفِق على أن يكون يوم الذكرى هو اليوم التالي لذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل وذلك في إشارة إلى أن كل ما قامت به المجموعات المسلحة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني كان من أجل التمهيد لقيام هذه الدولة التي أريد منها أن تكون دولة لليهود فقط.