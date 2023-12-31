الفلسطينيون يُواصلون الرقص مع الموت والعالم يتفرج بإعجاب!

بين السابع من أكتوبر والحادي والثاني من ديسمبر، تغيرت الحياة كثيرا في قطاع غزة، لأن رقصات الموت التي أداها شبان فلسطينيون من داخل الثكنات العسكرية الإسرائيلية قبل 86 يوما، تحولت إلى حالة يومية في القطاع، وبات أكثر من مليوني فلسطيني يرقصون مع الموت يوميا، ويعلمون أن العالم يتفرج عليهم وربما تعجبه وقصات الموت في وخيمات القطاع التي باتت هدفا يوميا للطيران الإسرائيلي.

في هذا اليوم الأخير من عام 2023 قتل وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، لا يبدو أنه سيتوقف قريبا. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه قتل وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من القتلى و الجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف لمخيم النصيرات ، فيما قصفت طائرة بدون طيار منزلاً غربي رفح جنوب القطاع ، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف مناطق في مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.

وقُتِل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أصيب 10 نازحين على الأقل جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة خان يونس الابتدائية جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 21650 قتيلا ً، ونحو 56 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.