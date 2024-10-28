الفلك يتوقّع موعد شهر رمضان الكريم

توقعت الحسابات الفلكية في مصر، حلول شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق الأول من مارس.

وبحسب موقع المصري اليوم، “من المقرر أن يتم تأكيد موعد شهر رمضان الكريم 2025 بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في 29 شعبان 1446هـ”.

هذا ويختلف موعد شهر رمضان حسب رؤية الهلال التي تختلف بين كل دولة من دول العالم، وشهر رمضان 2024 العام الجارى جاء في مصر يومَ الاثنين الموافق 11 مارس 2024، فيما أعلنت عدد من الدول أن الثلاثاء 12 مارس 2024 أول أيام رمضان 2024، وهى (أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، باكستان، بنجلاديش).