الفلك الدولي يُحدد أول أيام «عيد الأضحى» في معظم العالم الإسلامي

أعلن مركز الفلك الدولي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن أول أيام عيد الأضحى لعام 1446 هـ / 2025 م سيكون على الأرجح يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية المتعلقة برؤية هلال شهر ذي الحجة.

وأوضح المركز أن تحري هلال شهر ذي الحجة سيتم مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، مشيرًا إلى أن إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون متفاوتة بحسب الموقع الجغرافي: رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق في وسط وغرب آسيا، ومعظم أنحاء إفريقيا وأوروبا، رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة من أجزاء واسعة من أميركا الشمالية والجنوبية، ما يعزز فرص الإعلان الرسمي عن دخول الشهر القمري في اليوم التالي.

وأضاف: بناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو هو غرة شهر ذي الحجة، ويترتب عليه أن يكون يوم الوقوف بعرفة الخميس 5 يونيو، وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو في غالبية الدول الإسلامية.

توحيد الرؤية الفلكية.. وتفاوت في إعلان العيد

رغم دقة الحسابات الفلكية التي أصبحت مرجعًا لكثير من الدول الإسلامية، إلا أن إعلان موعد العيد رسميًا لا يزال يعتمد في بعض البلدان على الرؤية الشرعية للهلال بالعين المجردة أو التلسكوب، مما قد يؤدي إلى تفاوت يوم العيد بين بعض الدول، ومع ذلك، من المتوقع أن تتبع معظم الدول العربية والإسلامية هذا التقدير الفلكي، خاصة في ظل إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء من مواقع واسعة حول العالم.

عيد الأضحى.. الشعيرة الكبرى في الإسلام

هذا ويُعد عيد الأضحى المبارك ثاني أهم الأعياد الإسلامية، ويأتي بعد انتهاء مناسك الحج، حيث يحتفل المسلمون بهذه المناسبة بذبح الأضاحي تقرّبًا إلى الله، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، إلى جانب أداء صلاة العيد وزيارة الأقارب وصلة الرحم.

ويُعد مركز الفلك الدولي ومقره في أبو ظبي من أبرز الهيئات العلمية المتخصصة في رصد الأهلة وتحديد بدايات الشهور القمرية وفق معايير علمية دقيقة، وقد اكتسب مصداقية واسعة في الأوساط الفلكية والدينية على السواء، وتستند تقاريره إلى بيانات الرصد العملي ومتابعة حركة القمر في السماء وفقًا للمواقع الجغرافية المختلفة حول العالم، وتحظى تقارير المركز بمتابعة مكثفة من الجهات الرسمية ودور الإفتاء في الدول الإسلامية، لا سيما مع تعاظم الحاجة لتوحيد التقويم الهجري من أجل التنسيق في المواعيد الدينية والمناسبات الإسلامية الكبرى.