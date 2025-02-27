الفلك يقول كلمته.. هذا هو موعد بداية شهر «رمضان»!

يترقب العالم الإسلامي خلال الأيام القليلة المقبلة بداية شهر رمضان، حيث تلجأ غالبية الدول الإسلامية إلى تحري هلال رمضان بالعين المجردة في آخر شهر شعبان لإعلان بداية شهر الصيام، فيما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

وقال مركز الفلك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني: “إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان للعام 1446 الهجري في يوم الجمعة 28 فبراير 2025”.

وكشف أن “رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين”.

وأضاف أنه “بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس”.

وأضاف البيان: “في حال بدأ شهر رمضان في هذا اليوم، فستكون هناك مفارقة غير عادية بأن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم”.