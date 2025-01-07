الفلك يكشف موعد «غرة شهر رمضان 2025» 

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، موعد غرة شهر رمضان، وفقا للحسابات الفلكية.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب المسند: “عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقِّتين على هذه الظاهرة اسم “الازدلاف”، وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي”.

وأضاف المسند: “ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر رمضان القادم، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن 1 رمضان 1446 هجري قد يوافق 1 مارس 2025، وفقا للحسابات الفلكية.. هذا والله أعلم”.

https://twitter.com/ALMISNID/status/1875923744117395632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1875923744117395632%7Ctwgr%5Ebf702e3ad3981110497d506d204a5c94c4e379bb%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsociety%2F1634763-D8AED8A8D98AD8B1-D981D984D983D98A-D8B3D8B9D988D8AFD98A-D98AD983D8B4D981-D985D988D8B9D8AF-D985D988D8B9D8AF-D8BAD8B1D8A9-D8B4D987D8B1-D8B1D985D8B6D8A7D986-2025-D988D981D982D8A7-D984D984D8ADD8B3D8A7D8A8D8A7D8AA-D8A7D984D981D984D983D98AD8A9%2F