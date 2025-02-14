الفنانة «أصالة» تستعد لحفل ضخم في سوريا.. ماذا عن ألبومها الجديد؟

بعد غياب طويل عن البلاد، كشف المنتج السوري أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، عن تحضيرات مكثفة لعودة قريبة للفنانة السورية إلى وطنها سوريا، حيث يجري التخطيط لتنظيم حفل ضخم.

وأكد أنس نصري، في لقاء مع موقع “ET بالعربي”، أن “عودة أصالة إلى سوريا باتت وشيكة، قائلاً: “قريباً جداً سنعود إلى سوريا، ونعمل على تنظيم حفل ضخم بحضور أصالة إن شاء الله”.

وفي حديث آخر مع موقع “فوشيا”، أشار إلى أن “توقيت العودة يعتمد على الأوضاع العامة في البلاد، لكنه أكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً، مضيفاً: “نحن ننتظر الفرصة المناسبة، لكننا متحمسون جداً لهذه الخطوة، ونعمل على تحضيرات لحفل سيكون بمستوى يليق بسوريا وأصالة والجمهور السوري”.

وفيما يتعلق بالمشاريع الفنية القادمة، كشف أنس نصري، عن “تفاصيل ألبوم أصالة الجديد، مشيراً إلى أنه يضم 12 أغنية، ومن المقرر طرحه خلال عيد الفطر 2025”.

وأوضح أن “أصالة” سجلت بالفعل أغنيتين من الألبوم، وهي حالياً في مرحلة تركيب الصوت على باقي الأغاني، كما أنها تتعاون مع مجموعة من المواهب الشابة في صناعة الألبوم، الذي تسيطر عليه اللهجة المصرية”.

من جهتها، أعربت شام الذهبي، ابنة أصالة، عن “سعادتها واستعدادها لزيارة سوريا قريباً، مشيرة إلى أنها وعائلتها متحمسون للاحتفال بهذه اللحظة، وقالت: “قريباً سنزور سوريا ونحتفل، نحن الآن نرتب الأمور ومتفائلون جداً بالوضع هناك وسعداء بالقيادة الحالية”.